In forma dopo le feste | Mele e tisane spezza-fame e mezz’ora a passo svelto

di Mario Ferrari PISA "Per evitare di mangiare anche l’uva dalla carta da parati il rimedio migliore sono le". La grande abbuffata dellenatalizie è alle spalle e bisogna tornare a fare i conti, oltre che con la routine di tutti i giorni, anche con la bilancia. Ciro Vestita, medico nutrizionista e ospite ogni mercoledì mattina della rubrica di Rai 1 "Uno Mattina" e domenica di "Linea Verde", suggerisce le: il modo migliore per "perdere quei 2-3kg che si prendono con le vacanze natalizie e che si localizzano soprattutto sull’addome". Professore, di cosa si tratta? "Sonodi vari tipi come malva, angelica, carcadè, melissa, frutti di bosco o lavanda che, bevute durante tutta la giornata,no lae l’appetito, calmando ed evitando dunque gli spuntini che vanificano la dieta.