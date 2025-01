Thesocialpost.it - Contromano per 10 chilometri sulla strada statale: violento scontro frontale tra due auto

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, unmobilista ha seminato il panico a Cagliari percorrendo, per circa 10, la131. La folle corsa è terminata con un violentissimotra la sua Renault Megane e una Renault Clio, causando il ferimento di entrambi i conducenti.Leggi anche: Foggia, incidente: morte due donneLa dinamica dell’incidenteL’anzianomobilista, un 84enne residente a Villaspeciosa, ha imboccato la SS 131 nel senso di marcia sbagliato. Ha proseguito lungo il tragitto fino a raggiungere l’Asse Mediano, dove, all’altezza dell’velox vicino allo svincolo per Quartu, si è scontrato frontalmente con l’altra vettura, guidata da un giovane di 28 anni. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso negli ospedali Brotzu e Policlinico di Monserrato.