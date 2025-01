Iodonna.it - Concorrenti vip di stasera Carmen Di Pietro e Giovanna Civitillo

Alle 21.30 sul NOVE va in onda il primo Speciale di Chissà chi è, il game show preserale di Amadeus chiuso a dicembre per bassi ascolti. Il meccanismo del gioco rimane lo stesso ma la grande novità è costituita dalla presenza divip e tanti ospiti. I primi due famosi di questa puntata sonoDi(moglie di Amadeus), mentre invece i PanPers e il mago Raffaele Corti alimenteranno il ritmo con monologhi ed esibizioni. Amadeus si congeda dalla Rai: emozione e ringraziamenti nell’ultima puntata di “Affari tuoi” X Leggi anche › Amadeus riparte dal Nove, tutti i suoi programmi in arrivo Chissà chi è, sul NOVE la prima puntata speciale del game show condotto da AmadeusDopo la chiusura di Chissà chi è, Amadeus dunque ci riprova con un’edizione speciale potenziata in spettacolarità su un impianto già conosciuto.