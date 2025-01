Quotidiano.net - Chi è Vittorio Rizzi, nuovo capo del Dis al posto di Belloni

Roma, 9 gennaio 2025 – Lo si era compreso già da un paio di giorni che nel mazzo di nomi usciti nella corsa alla nomina didel Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), lasciato libero dalle dimissioni anticipate di Elisabetta, 65 anni, aspetto giovanile e poliziotto di lungo corso, da qualche mese transitato ai Servizi segreti come vicedell'Aisi (Dipartimento informazioni per la sicurezza pubblica), con una caratura culturale di alto livello, fosse in pole position.VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZA DIRETTORE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE Le parole della premier Giorgia Meloni sintetizzano la figura deldei Servizi segreti che coordinerà le due agenzie Aisi (Interni) e Aise (Esteri). "Abbiamo deciso di nominare il prefettodel Dis, persona che ha alle sue spalle una carriera assolutamente prestigiosa all'interno della Polizia di Stato, un funzionario dello Stato di prim'ordine".