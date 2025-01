Sport.quotidiano.net - Centro sportivo, al via i lavori. Il Rimini sogna la sua nuova casa

vita per la Gaiofana. Scendono in campo gli operai. È iniziata l’avventura del ‘Responsible Health & Performance Center’, ilnell’area ex Ghigi. Prima delle feste sono stati ufficialmente consegnati iper la realizzazione deldella Responsible spa, la società che si è aggiudicata il bando per la riqualificazione. Ora, concluso il periodo natalizio, sono ricominciati a pieno ritmo iper dare il prima possibile unaal. Un, quello voluto dal numero uno della Responsible Stefano Petracca e dalla presidente del, Stefania Di Salvo, che vuole diventare un punto di riferimento per lo sport e il benessere di tutto il territorio e interesserà oltre 100.000 metri quadri, con 7 campi da calcio, una pista ciclopodistica, una palestra coperta polivalente, uffici amministrativi, foresteria e un’area dedicata interamente alla salute e alla riabilitazione, con ampio parcheggio da 330 posti, spazi per il ristoro e il relax.