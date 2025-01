Ilfattoquotidiano.it - Can Yaman sciocca i suoi fan con una decisione inaspettata: non sarà più nel cast della serie Viola Come il Mare con Francesca Chillemi

Un fulmine a ciel sereno. A sorpresa Canha deciso di non prendere parte alla terza stagione di “il“,tv in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity. Dagospia riferisce che il divo turco, protagonista con, non vestirà più i panni dell’Ispettore Capo Francesco Demir, un problema non di poco conto per il Biscione perché la terza stagione è alle porte ed è stata ufficializzata, con la riconferma deiprotagonisti, alla presentazione dei palinsesti Mediaset a luglio scorso.Iltornerà sul set tra maggio e giugno, con la messa in onda prevista nel 2026. L’addio di, se confermato, ha del clamoroso e al momento non filtrano le ragioni del suo dietrofront. “Chi prenderà il suo posto?”, si chiede la testata diretta da Roberto D’Agostino dopo aver segnalato a suo modo il successofiction “grazie alle fan in subbuglio ormonale”, ricordando indirettamente la centralità dell’attore turco, fondamentale per il successo di “il”.