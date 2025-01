Zon.it - Bullismo e amicizia: una canzone composta da un docente e cantata dagli studenti per crescere insieme

Leggi su Zon.it

Nel panorama educativo, “LaPerduta” emerge come un progetto innovativo e profondo, capace di affrontare temi delicati come il, l’e la solitudine attraverso il potere universale della musica e del cinema. Ideato daldi musica Mino Porcelli, il cortometraggio, interpretato e cantatoalunni, non è solo un’opera artistica, ma uno strumento di sensibilizzazione che lascia un segno indelebile.La storia dietro la“LaPerduta” racconta di Mattia e Bianca, due amici legati dalla musica, la cuiviene incrinata quando Bianca si lascia influenzare da un gruppo di bulli. La scomparsa improvvisa di Mattia diventa il punto di svolta che porta Bianca a riflettere e a riscoprire sé stessa. La scena finale, ambientata durante un contest musicale scolastico, offre una catarsi emotiva: la musica diventa simbolo di riconciliazione e speranza.