Bonolis lascia Presta Lucio | Colpa di una donna

Dopo quello da Amadeus, consumatosi poco prima del suo quinto Festival di Sanremo consecutivo, arriva un altro clamoroso divorzio per. A dire addio a uno dei più importanti agenti del mondo dello spettacolo italiano è stato ieri Paolo, via social: "Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la “Arcobaleno Tre“. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano", ha fatto sapere ieri mattinasenza neanche citare il nome (o il cognome) diche – come nel caso del precedente divorzio – aveva accompagnato il suo artista anche nelle avventure sanremesi. Immediata – e al veleno, proprio secondo lo stesso copione della separazione da Amadeus – la reazione del manager: "Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare lasbagliata e pagarne le conseguenze!".