Linkiesta.it - Biden ha cancellato la visita di Stato in Italia per gli incendi a Los Angeles

Il presidenteha annullato ladiinper rimanere negli Stati Uniti e coordinare la risposta federale agliche stanno devastando Lose la California del Sud. Il presidente americano sarebbe dovuto partire questa sera dopo il funerale dell’ex presidente Jimmy Carter a Washington. Durante lain, che sarebbe dovuta durare tre giorni e sarebbe stata la sua ultimapresidenziale all’estero,avrebbe dovuto incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come di consueto, e poi Papa Francesco in Vaticano.Ma la situazione degliin California richiede unodi emergenza. Un nuovoo è scoppiato ieri a Hollywood Hills, nella zona di Los, mentre gran parte degli sforzi dei vigili del fuoco erano concentrati sui roghi che hanno costretto diverse persone a lasciare le loro abitazioni in gran parte dello