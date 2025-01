Thesocialpost.it - Arriva il “Bonus bollette 2025”: i requisiti e come richiederlo. Vale per luce, gas e acqua

Il nuovo anno ha portato una buona notizia: il governo ha varato ilper, gas e. Le agevolazioni sono rivolte alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e fisico per sostenere le spese legate alle utenze essenziali.funziona il? Chi ne ha diritto? Qual è l’importo erogato? In questo articolo spieghiamo tutto ciò che devi sapere sul. Partiamo col dire che,accade per altre agevolazioni, gli importi variano a seconda del consumo medio e della composizione del nucleo familiare; hanno una durata di 12 mesi, ma per avervi accesso occorre rispettare determinatieconomici e di fornitura. Vediamo quali.Leggi anche:anziani, al via le domande:(fino a 1380 Euro al mese)Ilconsiste in uno sconto automatico sulle utenze di, gas eper aiutare le famiglie in difficoltà economica.