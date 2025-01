Universalmovies.it - ADG Awards | Le Nomination dell’edizione 2025

Leggi su Universalmovies.it

Sono state annunciate ledegli ADG, i premi assegnati dall’associazione degli scenografi americani.La IATSE Local 800 ha comunicato in queste ore ledegli Art Directors Guild, o semplicemente noti come ADG. Come spesso accade, uno dei tre vincitori delle rispettive tre categorie si porta a casa anche l’Oscar; lo scorso anno, infatti, Povere Creature! ha vinto nella categoria “Fantasy” confermandosi anche agli Oscar 2024.In questa nuova edizione degli ADGla celebre associazione ha riconosciuto laa film quotatissimi come A Complete Unknown, The Brutalist, Dune Parte Due, Wicked, Conclave, Emilia Pérez e The Substance, ma anche ad altri meno quotati quali Il Gladiatore 2, Nosferatu e Saturday Night.