Ilnapolista.it - Vlahovic: se la Juve non lo vende a gennaio, vanno in fumo i 91 milioni spesi per lui (Ziliani)

Leggi su Ilnapolista.it

sta vivendo un pessimo periodo. È diventato il capro espiatorio dellantus, il che suona ridicolo vista la compagnia, a partire da Giuntoli e Thiago Motta. Ma il calcio contemporaneo va così.Il rapporto con l’allenatore è fragile, la sostituzione in semifinale di Supercoppa italiana ha fatto discutere parecchio. Per non parlare della sua risatina al gol del Milan.costa tanto e nell’ambientenon lo digeriscono più. Qualche folle ne fa addirittura il capro espiatorio. Il suo contratto scade nel giugno 2026. Ma non si sa mai cosa può capitare a.Leggi anche: Kvaratskhelia e, due situazioni logore e in stallo contrattuale. In tempi di calciomercato, non si sa maiPaoloscrive nella sua rubrica “Palla Avvelenata” del déjà-vu a cui va incontro lantus con