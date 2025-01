Liberoquotidiano.it - "Una storia complessa e importante": il tormento di Fedez a pochi giorni da Sanremo

Fine delle ferie. Dopo le vacanze trascorse nella lussuosa cornice di Saint Barth,è tornato a Milano per prepararsi al prossimo grande appuntamento: il Festival di2025. Il rapper di Rozzano sarà infatti uno dei protagonisti della kermesse musicale che prenderà il via l'11 febbraio, la prima edizione diretta da Carlo Conti dopo il lungo ciclo targato Amadeus. Tuttavia, a tenere banco in questinon è solo la sua imminente partecipazione al Festival, ma anche le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, rilanciate da Novella 2000. Secondo quanto scritto dal settimanale a tutto gossip,sarebbe alle prese con un sentimento tormentato per una misteriosa ragazza, che però non sembrerebbe ricambiare. "Lui la ama ma per ora non c'è niente da fare. Per colpa di lui pare lei abbia chiuso con il fidanzato", si legge sulla nota rivista di gossip.