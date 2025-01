Amica.it - Se la minigonna è cortissima

Anche per l'inverno 2025, la minigonna è must per ogni occasione. Gli outfit indossati dalle celeb sono un'ottima fonte d'ispirazione per trovare differenti modi di portarla anche quando fa freddo. Qualche esempio? Kendall Jenner è stata avvistata a Los Angeles con gonna corta, giacca sartoriale, collant e slingback in vernice. Su Instagram, Hailey Bieber ci regala il perfetto outfit da business woman: completo coordinato con giacca monopetto della collezione A/I 1996 di Versace. Invece per un evento a Milano, Dua Lipa ha indossato bomber Puma, corsetto in pelle di Balmain, micro skirt animalier e sneaker. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le mise di Selena Gomez e Rosie Huntington-Whiteley.