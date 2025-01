Lanotiziagiornale.it - Salvini spinge Piantedosi al posto di Belloni e sogna il ritorno al Viminale

Sono diversi i nomi in circolazione in queste ore come possibili successori di Elisabetta. Il direttore del Dis lascerà il 15 gennaio. Ma prima di citare la rosa dei nomi più accreditati c’è una suggestione di cui non si può far finta di niente.Inseguendo il sogno di ritornare al, Matteo, vicepremier e ministro, spera che ad occupare la poltrona cheè pronta ad abbandonare possa essere il suo collega dell’Interno. Ovvero Matteo, che gli lascerebbe libero il.Una suggestione, com’è facilmente intuibile, ma che negli ambienti della Lega gira con una certa insistenza.La questione verrà sciolta nelle prossime ore, forse già giovedìIl nodo della nomina potrebbe essere sciolto nelle prossime ore, probabilmente giovedì, quando la premier alle 11 è attesa dalla conferenza stampa di fine anno, diventata ormai di inizio anno, e dal primo Consiglio dei ministri del 2025.