Ripartono i Cavalieri. Biella e poi Capitolina

"Dire che abbiamo concluso l’anno nel miglior modo possibile, vincendo a Torino e garantendoci una bella iniezione di fiducia. Tra l’altro abbiamo visto ed analizzato le statistiche ed è stata una partita d’alto livello: merito anche della prestazione dei nostri rivali e della direzione arbitrale. Dobbiamo ripartire da questo successo per rilanciarci, abbiamo le carte in regola per poter far bene". E’ Alessandro Lunardi a suonare la carica, considerando che proprio ieri iUnion hanno ripreso gli allenamenti a pieno regime. L’ex-capitano nonché attuale collaboratore tecnico di Alberto Chiesa ha tirato le somme, guardando alle prossime due gare di Serie A fissate entrambe al Chersoni: il 18 gennaio, il 26 gennaio. Ed è a quest’ultimo impegno che Lunardi guarda con maggior carica motivazionale.