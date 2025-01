Lanazione.it - Presenze al top. E ora si guarda già al Carnevale

Leggi su Lanazione.it

"Programma di alta qualità, capace di attrarre numerosi visitatori e di valorizzare il nostro territorio". È il sindaco di Foiano della Chiana a tracciare un bilancio soddisfacente degli eventi natalizi della cittadina della Valdichiana promossa dall’amministrazione in sinergia con le associazioni territoriali e l’associazione Commercianti. Gli eventi si sono conclusi il 6 gennaio con l’evento "Le Befane dei Cantieri". Con l’inizio del nuovo anno, Foiano della Chiana si prepara ora ad accogliere la 486ª edizione del, il più antico d’Italia, le cui sfilate sono programmate per le domeniche 9, 16, 23 febbraio e 2, 9 marzo 2025. "Questo periodo di preparazione alè cruciale," conferma Andrea Capannelli, Presidente dell’Associazionedi Foiano. "Stiamo collaborando intensamente con l’Amministrazione Comunale per offrire un programma ancora più ricco e coinvolgente.