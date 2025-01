Oasport.it - NBA, i risultati della notte (8 gennaio): Boston supera una Denver senza Jokic, Lakers ko a Dallas

Nottata di transizione per la NBA. Sette le partite disputate durante la, di cui la più interessante si è rivelata ‘monca’ di una delle più grandi attrazioni:difatti vince aper 106-118 nella sfida tra le ultime due squadre campioni, ma per la franchigia del Colorado mancava Nikola, con Kristaps Porzingis che ha fatto pentole e coperchi con 25 punti e 11 rimbalzi e Jayson Tatum miglior marcatore a 29. Celtics che tornano così alla vittoria e ripartono all’inseguimento di Cleveland ad Est.Esst che vede anche altri ritorni al successo, come quelli di Miami e di Atlanta, entrambi fuori casa. Più semplice quello degli Heat, che accantonano la saga di mercato di nome Jimmy Butler e battono i Golden State Warriors 98-114, non basta un Curry da 31 punti se dalla panchina Nikola Jovic ne fa 20; per gli Hawks l’uomo di copertina è Trae Young, che firma il successo sugli Utah Jazz con la tripla allo scadere primalinea di metà campo, è il punto esclamativo a una prova da 24 punti e 20 assist.