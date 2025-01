Ilfattoquotidiano.it - Morte di Ramy Elgaml, la procura di Milano valuta l’omicidio volontario con dolo eventuale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giorno dopo la diffusione dei video dell’inseguimento da parte dei carabinieri di Fares Bouzidi ela notte del 24 novembre, l’inchiesta per determinare cosa è accaduto potrebbe aggravarsi per i militari già indagati. Lastando di contestare l’ipotesi di reato di omicidioconper ladi, il 19 anni che sullo scooter guidato dall’amico. Unazione che arriva dalla prima analisi dei filmati agli atti che mostrano le fasi dell’inseguimento. Venti minuti di corsa per 8 chilometri in cui c’è stato un impatto e si sente i carabinieri dire: “Chiudili” e “Sono caduti? Bene”.Quando poi il Tmax ha fermato la sua corsa contro il semaforo tra via Quaranta e via Ripamonti, l’auto dei militari si è schiantata contro. Un impatto così forte coi i peli del giubbotto diincastrati intorno a una delle viti della targa.