L'ex gregario di Armstrong sostiene ancora la sua innocenza: "Dopato? Dico solo che era il migliore"

Josè Azevedo è statodi Lancedal 2004 al 2006 alla US Postal e alla Discovery durante gli ultimi due Tour vinto dal texano. Poi cancellati dalla storia del ciclismo per utilizzo di sostanze proibite insieme ai successi di una intera carriera macchiata dall'onta del doping. Che il 51enne ex scalatore portoghese rinnega fermamente: "Mai visto nulla e gli ero a fianco. Non dirò mai nulla di negativo su di lui: era il migliore e mi ha insegnato molto"