Le reazioni politiche al rilascio di Cecilia Sala

La premier Giorgia Meloni esprime "gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi". Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi che annuncia la liberazione e il rientro diin Italia. "Diplomazia e lavoro di squadra:sta tornando a casa!", ha commentato sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "liberata, è in viaggio per l’Italia, bentornata!", è il commento del vicepremier Matteo Salvini. ''sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell'Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa'', scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto.