La Scuola Normale ha compiuto una grande scoperta sulla polvere cosmica

Pisa, 8 gennaio 2025 - Un team guidato da ricercatori del Gruppo di Cosmologia dellaSuperiore e dell’Università di Lubiana, in collaborazione con esperti internazionali, hauna importantesull’evoluzione delle proprietà dellache si trova nelle galassie dell’Universo primordiale, utilizzando i dati del telescopio spaziale James Webb (JWST). Laè composta da minuscole particelle solide ed è una componente fondamentale delle galassie. Svolge un ruolo cruciale nella formazione stellare facilitando la formazione di nubi di gas molecolare. Inoltre assorbe e diffonde (e successivamente riemette) i fotoni provenienti dalle stelle, in funzione della loro lunghezza d’onda. Questo processo è descritto matematicamente da una curva, detta curva di attenuazione, che dipende dalle proprietà della(ad esempio, dimensioni dei grani e composizione chimica) e dalla sua distribuzione spaziale rispetto alle stelle in una galassia.