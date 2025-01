Dailyshowmagazine.com - Intervista ad Agnese Contini, chitarrista salentina e nuova promessa della musica strumentale

Benvenuti su Unplugged Playlist, il podcastle di Periodico Daily. Oggi abbiamo l’onore di ospitare un’artista emergente: la, pronta a raccontarci il suo ultimo lavoro e i progetti futuri.Desert Health: un viaggio trae temi ambientaliIl suo ultimo singolo, Desert Health, rappresenta un’odeche unisce la potenza narrativachitarra acustica a tematiche attuali. Come racconta:“Il brano affronta la desertificazione, sia ambientale che dei valori umani, un tema che ci tocca profondamente in questo periodo storico. Con il violoncello di Esther Giannelli abbiamo cercato di creare una composizione che sia al tempo stesso un grido di allarme e una speranza per un futuro migliore.”Pubblicato l’11 ottobre 2024, Desert Health ha già conquistato l’attenzione del pubblico, sia per la sua delicatezzale che per il suggestivo video ufficiale.