Sport.quotidiano.net - Il derby femminile va alla Samb:. Picchio ko 2-0

enedettese 2 Ascoli 0ENEDETTESE: Sbranchella, Di Salvatore, Egger, Belleggia, Bianchini, Poli, Mbango, Cerquetti, Lanciotti, Pontini, Ponzini (dal 34’ s.t. Campanelli). Panchina: Lelli, Felicioni, Marzetti, Garay, Ferretti, Sgariglia. Allenatore: Pompei ASCOLI: Raimondi Vallesi, G. Ciotti, Frollo, Pallotta, L. De Angelis (dal 34’ s.t. Alfonsi), Amatucci, Nepi, Cameli, A. De Angelis, Baldassarri (dal 41’ s.t. Di Marco), Giovannelli (dal 16’ s.t. Mariotti). Panchina: Pantaloni, Silvestri, Di Camillo, Angellozzi. Allenatore: Renga Marcatori: al 15’ p.t. Pontini, al 43’ p.t. Poli Note - Ammonita Belleggia per la. Angoli: 4 a 4. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t. La prima squadradelesce sconfitta 2-0 nelcon la. Il match andato in scena domenica al campo sportivo Petrella di Ripatransone e valevole per l’11esimo turno del campionato di Eccellenza si è deciso nel corso del primo tempo.