Donnaup.it - I divani del 2025: i veri protagonisti del prossimo anno

Leggi su Donnaup.it

Materiali innovativi perdeldel: idelIl settore dei mobili è in continua evoluzione, e inon feccezione. Nel, isardell’arredamento, grazie all’utilizzo di materiali innovativi che offrircomfort, stile e sostenibilità.Uno dei materiali più promettenti per idelè il tessuto a base di alghe marine. Questo materiale è ecologico e sostenibile, in quanto le alghe marine sono una risorsa rinnovabile e abbondante. Inoltre, il tessuto a base di alghe marine è resistente, morbido al tatto e facile da pulire, rendendolo una scelta ideale per i.Un altro materiale innovativo che vedremo neidelè il cuoio vegetale. Questo materiale è realizzato utilizzando fibre vegetali, come ad esempio quelle provenienti dalla pianta del banano.