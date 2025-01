Nerdpool.it - Empire of the Ants: la roadmap del 2025

Leggi su Nerdpool.it

Mentreof thecontinua a catturare l’attenzione dei giocatori a livello globale, Microids e Tower Five sono entusiasti di presentare i loro ambiziosi piani per il prossimo anno.La nuovaintroduce una serie di aggiornamenti mirati a migliorare l’esperienza di gioco sia in modalità single-player che multiplayer. I giocatori possono aspettarsi contenuti innovativi, ottimizzazioni basate sul back della community e tante sorprese, rendendo ilun anno cruciale per il gioco.CAMPAGNA SINGLE-PLAYER AVVINCENTETuffatevi in una campagna di 20 ore ispirata alla saga bestseller di Bernard Werber. Nei panni della 103.683ª formica, guidate la vostra colonia verso la sopravvivenza. Scegliete come giocare: che preferiate combattimenti strategici, esplorazione dell’ambiente o missioni tattiche, ogni scelta determinerà il destino della colonia.