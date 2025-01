Gqitalia.it - Ecco cosa i Golden Globe ci suggeriscono rispetto alla corsa agli Oscar

Leggi su Gqitalia.it

Per gli amanti del cinema, la stagione dei premi che si chiuderà con gli2025 è come le Olimpiadi. Isono un traguardo importante prima di quello definitivo, a marzo, e sono considerati un indicatore chiave per i possibili trend: chi è in alto e chi è in basso, essenzialmente, ma anche quali narrazioni personali daranno più potenza nellaal successo finale. Questo non significa che i premi cinematografici non siano meritocratici: storicamente ci sono stati alcuni risultati opinabili, ma il più delle volte i vincitori sono i più meritevoli o ci si avvicinano di molto. Detto questo, Hollywood è un business fondato sulla narrazione, unache non appartiene solo ai film.Come al solito, le storie della stagione sono venute a gcon i, sostenute da una manciata di discorsi eccezionali e vittorie a sorpresa che hanno dato vento in poppa ad alcuni sfavoriti.