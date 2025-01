Inter-news.it - Due problemi inattesi per Inzaghi. L’Inter si ritrova corta – CdS

sicon la copertaa centrocampo nonostante un reparto numericamente completo. Adesso la palla passa ai calciatori, spiega il Corriere dello Sport. ERRORI – Con l’asticella piazzata così in alto,non può permettersi di far calare i giri del motore e tutti gli elementi della rosa devono rendere al massimo. Questo discorso, spiega il Corriere dello Sport, è rivolto a Davide Frattesi e Kristjan Asllani. L’albanese non riesce a compiere il salto di qualità, nel derby d’Arabia ha commesso errori che sono costati molto cari, mentre l’ex Sassuolo è visibilmente scontento per il poco spazio concessogli da Simone. Nei prossimi giorni la società gli parlerà per instaurare un confronto sul futuro. Allo stesso tempo però Simonesicon un centrocampo scoperto, con due uomini che non girano al massimo e il solo Zielinski da far subentrare.