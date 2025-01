Lettera43.it - Crosetto sull’accordo Meloni-Musk: «Nessun contratto firmato»

Guidoè sicuro: «La presidenza del Consiglio ha smentito la firma di contratti o accordi tra il governo e Space X. Ed anche la Difesa non ha approvato alcun accordo a riguardo». Il ministro della Difesa lo ha affermato durante un question time alla Camera, rispondendo a una domanda del deputato Nicola Fratoianni sul presunto accordo (già smentito) tra la premier Giorgiae il miliardario Elon, patron di Space X.ha comunque sottolineato: «Space X ha 6.700 satelliti in orbita bassa con una previsione che diventino 42mila: è un operatore che ha i requisiti per fornire capacità e servizi» alla Difesa.Giorgiaed Elon(Imagoeconomica).L’apertura di: «Un Paese come il nostro potrebbe farlo»Il ministro ha poi proseguito spiegando che «questo non esclude che un Paese sovrano e tecnologicamente avanzato come il nostro possa gestire questi dati con apparati e tecnologie proprietarie a ulteriore tutela degli interessi nazionali.