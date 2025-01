Con diamante verde da 85 carati ha un valore di oltre 5 milioni di dollari

Iodonna.it - Con diamante verde da 8,5 carati, ha un valore di oltre 5 milioni di dollari

Lontano da Ben Affleck ma non dall’anello con il quale l’attore le aveva chiesto di sposarlo. Nonostante il divorzio, Jennifer Lopez continuerà a tenere per sè il gioiello conda 8,5. Il dettaglio emerge dall’accordo di divorzio che i Bennifer hanno finalizzato il 6 gennaio. La favola infranta di Jennifer Lopez e Ben Affleck: 20 anni di passione, incomprensioni e liti X Leggi anche › 20 anelli di fidanzamento originali a cui dire sì Jennifer Lopez terrà l’anello di fidanzamentoSecondo quanto riportato dal magazine People che ha pubblicato parte dei documenti del divorzio, Ben Affleck «rinuncia a tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai seguenti beni qui confermati e trasferiti», tutti i «vestiti, gioielli ed effetti personali vari in suo possesso, custodia o controllo» di Jennifer Lopez.