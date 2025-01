Iodonna.it - Claudia è folle di gelosia e minaccia di abbandonare il programma. Belen riuscirà a farle cambiare idea?

Leggi su Iodonna.it

Condotto daRodriguez, con la partecipazione dello psicoterapeuta Maria Luigia Augello, Amore alla prova 2025 torna in onda stasera alle 21.20 su Real Time. Protagoniste sono quattro coppie in crisi che decidono di scambiarsi i partner per due settimane, per poi decidere se lasciarsi o continuare a stare insieme. Nella seconda puntata di stasera, Giuliadiil, troppo gelosa al pensiero che il suo Maurizio divida il suo tempo (e il letto) con la conturbante Lucrecia, compagna di Tommaso.Rodriguez, troppo sensuale? Lo spot in lingerie in uno storico palazzo milanese X Leggi anche ›Rodriguez, le parole per il padre dopo l’incidente: «Lui è la mia forza» Amore alla prova 2025, le anticipazioni della seconda puntata su Real TimeIniziato mercoledì, Amore alla prova si basa su meccanismo semplice ma al tempo stesso diabolico.