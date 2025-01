Oasport.it - Carlos Alcaraz perde contro Alex de Minaur il match d’esibizione dell’Opening Week a Melbourne

È iniziato con una sconfitta il 2025 di. Lo spagnolo (n.3 del mondo) è stato battuto neldall’australianode, facente parte della settimana di eventi in avvicinamento agli Australian Open 2025. Un’iniziativa, i cui ricavi saranno devoluti in beneficenza, in cui ha fatto il suo esordio anche Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto l’aussieei Popyrin 6-4 7-6 (2).L’esito per l’iberico è stato diversoil n.1 d’Australia. Il nativo di Sydney si è imposto per 7-5 4-6 10-5 in una sfida che si è risolta altie-break e in cui lo spettacolo non è mancato. Carlitos, da questo punto di vista, è andato un po’ a corrente alternata, palesando qualche problema nelllo dei colpi.Come è noto,ha modificato di qualche grammo la propria racchetta, per avere ancor più potenza negli impatti.