Ilfattoquotidiano.it - Caos nella casa del Grande Fratello, alcuni inquilini minacciano di ritirarsi dopo la lite tra Jessica ed Helena: annullato il televoto, ecco cosa sta succedendo

Nessuno vuole più restaredel. O, meglio, sarebbe questa la sensazione generalizzatal’incidente che ha visto coinvoltePrestes eMorlacchi. E ora, se non saranno presi provvedimenti,promettono di abbandonare lapiù spiata d’Italia. Un fronte comune, in sostanza, in attesa che, durante la puntata di stasera 8 gennaio, il conduttore, Alfonso Signorini, comunichi qual è la decisione presa dalla produzione.La situazione si è surriscaldatagiorni fa, quandoPrestes eMorlacchi si sono rese protagoniste di un episodio piuttosto spiacevole e violento. Mentre la cantante insultava, ripetutamente e duramente, la modella, quest’ultima si è alzata, ha riempito un bollitore e ha provato a lanciarle l’acqua addosso.