Panorama.it - Bollette in aumento del 10% nel 2025: il caro gas torna a pesare su famiglie e imprese

Leggi su Panorama.it

più salate di almeno il 10% in arrivo. Ilgas si farà sentire su, in Italia e in Europa. Il prezzo è salito, spinto dallo stop del passaggio del gas russo dall’Ucraina per il mancato rinnovo del contratto e dall’delle richieste per il freddo. Le scorte in Europa sono così scese sotto il 70% (in Italia meglio, siamo al 77,9%), il secondo valore più basso dal 2021 ad oggiL’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) prevede un incremento del 9-10% delledell’energia nei primi mesi del. Un’analisi di Facile.it stima undi 272 euro annui tra luce e gas per letipo del mercato libero, con una spesa complessiva che arriverà a 2.841 euro, rispetto ai 2.569 euro di oggi (+11%). La bolletta del gas sarà la più colpita: l’annuale passerà da 1.