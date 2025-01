Lettera43.it - Belloni tradita da ambizioni, errori di valutazione e dai soliti sospetti

Leggi su Lettera43.it

Sul Corriere della sera di oggi Elisabetta, dal 15 gennaio ex capa del Dis, lamenta di essere finita in un tritacarne, ma non specifica se mediatico o politico, forse allude al combinato disposto di entrambi. Si potrebbe osservare, senza offesa, che solitamente nel tritacarne ti ci infilano, ma qualche volta, magari inconsapevolmente, uno contribuisce di suo a finirci.evidentemente pensava che Meloni avesse con lei un debito di riconoscenza, che si dice consapevole di quanto discrezione e riservatezza siano dei comandamenti per chi fa il suo mestiere, è una delle barbe finte che dalla mancata successione a Mattarella più si è esposta. In privato, coltivando la robusta rete di relazioni che le ha fruttato la candidatura al Colle, prima volta di una donna nella storia repubblicana.