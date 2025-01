Lettera43.it - Belloni sulle dimissioni: «Non vado via sbattendo la porta, ma sarei stata sulla graticola»

Il 15 gennaio Elisabettalascerà la guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), un passo indietro che ha sollevato numerose speculazioni. Così, è lei stessa a voler chiarire le motivazioni in un’intervista al Corriere della Sera. «Il tritacarne in cui sono finita in questi giorni mi impone di spiegare quanto è successo e di sgomberare il campo da illazioni che fanno male non tanto a me quanto al Paese», dice, sottolineando che la sua decisione non rappresenta un addio polemico. «Nonviala», precisa.Il «cattivo rapporto» con il sottosegretario Alfredo MantovanoLa direttrice, innanzitutto, smentisce le voci di uno scontro diretto con la premier Giorgia Meloni, con la quale c’è sempre stato un rapporto di stima e franchezza. La decisione di lasciare, invece, è maturata per evitare ulteriori tensioni, in particolare per via di un cattivo rapporto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, titolare della delega ai servizi segreti.