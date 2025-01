Donnapop.it - Attore famosissimo diventerà papà per la terza volta a 58 anni: ecco chi è, svelato anche il nome del figlio

Leggi su Donnapop.it

Un famosoitalianoper laa 58! Come si chiamerà suo?Chi è il famosoche diventaper la?Alessio Boni, famosoitaliano,per la; Nina Verdelli – la sua fidanzata – è incinta e pronta per diventare mamma ancora. I primi due, Lorenzo e Riccardo, sono nati rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Il bebè in arrivo è maschio o femmina? La confessione dell’artista è arrivata durante la sua intervista a LaBuona, programma di Caterina Balivo. View this post on InstagramA post shared by Nina Verdelli (@ninaverdelli)Cosa ha detto?le parole dell’: “La paternità mi piace tanto, ti porta dentro un’altra dimensione. Torni a casa e vedi questi visini, che ti accolgono e ti danno felicità”.