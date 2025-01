Quotidiano.net - Arresto di Yoon Suk Yeol: tensioni a Seul tra sostenitori e investigatori

Leggi su Quotidiano.net

Centinaia didel presidente deposto sudcoreanoSuksi sono radunati oggi davanti alla sua residenza a- nel frattempo trasformata in una fortezza, denuncia l'opposizione - mentre glisi preparano ad effettuare un nuovo tentativo per arrestarlo. "Ci prepareremo accuratamente per l'esecuzione del secondo mandato (di, ndr), con la ferma determinazione che sarà l'ultimo, e faremo tutto ciò che è in nostro potere a livello organizzativo per raggiungere il nostro obiettivo", ha detto ieri il direttore dell'Ufficio investigativo sulla corruzione (Cio), Oh Dong-woon, durante un'audizione in Parlamento. Ma non sarà facile. Il deputato dell'opposizione Youn Kun-yung ha riferito che la residenza di"si sta trasformando in una fortezza", spiegando che il servizio di sicurezza del presidente ha installando il filo spinato intorno all'abitazione.