Zoff | Inter favorita per lo scudetto Ma può avere problemi!

Dino, ex portiere e leggenda del calcio italiano, ha indicato il suo punto di vista in merito alla lotta, ma sorprese dietro l’angolo.IL RAGIONAMENTO – Dinosi è pronunciato sulla corsa, con l’chiamata a battagliare con Napoli e Atalanta per provare a vincere il torneo. L’ex portiere italiano ne ha così parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: «Sulla carta dico che l’è la candidata principale a poter vincere lo, ma anche i nerazzurri possono incontrare deinonostante la rosa di tutto rispetto di cui dispongono. Il campionato è lungo, si gioca tanto e ci sono varie componenti da considerare. In questo scenario, credo che il Napoli possa dire la sua per la vittoria dello».ricorda un elemento che i tifosi dell’devono tenere a menteLE IMPERFEZIONI – Ciò di cui parlaricalca un aspetto che fa preoccupare Simone Inzaghi per il presente e il futuro.