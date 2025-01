.com - Virus Hpmv spaventa la Cina: cosa dice la prima analisi italiana

Leggi su .com

(Adnkronos) – A 5 anni dalla pandemia Covid che ha sconvolto il mondo, c’è unrespiratorio che sta mettendo in crisi il sistema sanitario di alcune città cinesi: è l’epidemia di metapneumoumano (Hmpv). Unconosciuto che causa una malattia respiratoria con sintomi simili all’influenza e al raffreddore, ma che in alcuni casi porta complicazioni come le bronchiti e le polmoniti. Che cos’è il“L’Hmpv è unrespiratorio appartenente alla famiglia Paramyxoviridae, nel genere Metapneumo. È stato identificato per lavolta nel 2001 e da allora è stato riconosciuto come una causa significativa di infezioni respiratorie acute nei bambini, negli anziani e nelle persone con un sistema immunitario compromesso. Il nostro gruppo di ricerca sta raccogliendo e rendendo disponibili alla comunità scientifica i dati dai report dell’Istituto Superiore di Sanità (ss) sul metapneumoe altrirespiratori.