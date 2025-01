Sport.quotidiano.net - Valsa A testa alta contro Trento, ma non basta

Una partita intensissima, come meritava un PalaPanini finalmente pieno e caldo come non lo si vedeva da mesi, un finale già visto in più di un’occasione quest’anno: Modena battaglia col coltello tra i denti coi migliori, li mette alle corde, ha le occasioni per stenderli. Alla fine però non porta a casa nemmeno un punto, nonostante quella di ieri sia stata, nel complesso, la miglior prestazione stagionale: è la sesta sconfitta consecutiva, la quinta in campionato. Il copione si è rinnovato ieri sera al cospetto di unaimperfetta e spuntata negli opposti, con un Michieletto fuori fase, mentre dall’altra parte unaGroup gagliarda si è appoggiata all’estro di De Cecco, alla serata scintillante di Federici e a un Davyskiba tornato ai livelli che gli competono. La battaglia vedeva così Modena portarsi avanti di un set e avere l’occasione di chiudere anche il secondo, senza sfruttarla, giocando poi punto a punto anche nel terzo, tenendo sempre ritmi altissimi che però la portavano a non essere lucida, a sbagliare troppo.