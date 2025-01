Isaechia.it - Uomini e Donne, coppia nata nel Trono over svela quando è arrivato il primo ‘ti amo’ e si dichiara pronta alla convivenza

Unaformatasi neldiha rivelatoil“ti amo”.Stiamo parlando di Gabriele Padoan e Tiziana Padovano, che hanno lasciato il dating show nel corso della puntata trasmessa lo scorso 4 dicembre.“Dasiamo usciti stiamo sempre insieme“, ha esordito l’ex dama in una recente intervista rilasciatarivista dedicata al programma. La donna ha poi rivelatoè stata la prima volta che l’ex cavaliere le ha detto “ti amo”. La store manager di Rimini hato che l’uomo hato il suo amore durante il ballo prima di lasciare lo studio di. L’ex consulente finanziario- che nel corso della stagione ha fatto parlare di sé per la conoscenza con la dama Sabrina Zago – ha ammesso di aver provato subito una chimica, un feeling ed un attrazione molto forti per Tiziana.