Liberoquotidiano.it - Tumori, nata con teratoma sacrococcigeo salvata con strategia 'unica'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - Una' per un caso rarissimo anche per la letteratura scientifica: "Il trattamento chirurgico in utero e l'asportazione di un importantea pochi giorni di vita, in condizione di grave prematurità. Oggi la bimba sta bene". Lo riferisce in una nota la Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. "Tutto inizia con una ecografia alla 16esima settimana di gravidanza dall'esito implacabile: una massa cellulare anomala dal volume significativo rischia di compromettere la vita della bambina nel grembo. I genitori, che vivono in una provincia del Nord Est d'Italia, sono inviati presto alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, centro di riferimento per le gravidanze difficili e con una grande esperienza nel trattamento di questa neoplasia benigna, che si verifica in un 1 bambino ogni 35 mila - ricostruisce l'ospedale - La piccola ha un, un tumore raro che si sviluppa alla base del coccige.