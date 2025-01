Ilrestodelcarlino.it - “Tranquilli, ci penso io a guidare”. Morto a 17 anni in scooter: stava riportando a casa gli amici

Rimini, 7 gennaio 2025 – Si è offerto di fare lui da guidatore. Riaccompagnando agliin, dopo una serata trascorsa in discoteca a Misano. Baye Madjimby Mboup, 17enne di origine senegalese residente con la famiglia a Gradara, aveva già fatto due giri, recuperando e portando a destinazione i coetanei che lo aspettavano fuori dal Living Disco Club di via Litoranea Nord. “State, non ho bevuto, ciio a”.andando a prendere il terzo e ultimo ragazzo, lo stesso che gli aveva prestato lo Scarabeo per fare la spola, quando ha perso il controllo del mezzo. Prima è andato a sbattere contro il cordolo, nel rettilineo di via della Stazione che collega Portoverde al centro di Misano, ha superato l’aiuola e si è schiantato frontalmente contro un albero prima di rovinare a terra.