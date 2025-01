Toy Story 5 Tim Allen lancia un grande messaggio sulla storia | È davvero fantastica

Leggi su Cinefilos.it

Toy5, Timun: “È”.Timsvela un punto importante della trama di Toy5.ha doppiato Buzz Lightyear fin dal primo film di Toye riprenderà il ruolo per Toy5, la cui uscita è prevista per il 19 giugno 2026. Diretta da Andrew Stanton, regista di Alla ricerca di Nemo e WALL-E, ladi Toy5 è confermata e vedrà il ritorno di Woody e Buzz alle prese con l’impatto della tecnologia su Bonnie. Anche un esercito di Buzz Lightyears bloccati in modalità giocattolo è coinvolto nella.Durante un’intervista con Good Morning America,rivela che Toy5 vedrà Jessie in difficoltà e bisognosa di aiuto. Pur non essendo sicuro di ciò che gli è stato permesso di condivideretrama,ha parlato di come stia registrando le battute di Buzz del terzo atto del film e ha sottolineato quanto sia impressionato dallache il sequel sta raccontando.