Tony Effe piglia tutto | è suo il disco più ascoltato nel 2024

Ilè stato l’anno di, e il successo del suo secondo album da solista ne è la dimostrazione più concreta. Uscito il 15 marzo, ICON – certificato Quadruplodi Platino – è risultato essere l’album più venduto dell’anno nella classifica FIMI/GfK, consacrandocome uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana.Ilpiùdelè quello diCon oltre 4 miliardi di streaming, 22 Dischi di Platino e 3 Dischi d’Oro, ICON rappresenta un punto di svolta nella sua carriera da solista. Questo album non è solo un progetto musicale, ma un viaggio che cattura l’essenza die consolida il suo impatto sulla scena musicale italiana. Ilsi distingue per la sua versatilità, abbracciando una vasta gamma di stili e sonorità. Le collaborazioni con artisti di spicco come Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue, Lazza, Capo Plaza, Ghali, Bresh, Tedua, Side Baby, Pyrex, Guè, Rose Villain, Emma, Takagi & Ketra, e Gaia aggiungono un ulteriore livello di profondità e varietà al progetto.