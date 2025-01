361magazine.com - “The Substance”: i dettagli sul film per cui è stata premiata Demi Moore

Leggi su 361magazine.com

Ilè diretto da Coralie FargeatContinua la stagione dei premi per THE, visionaria opera a tinte horror scritta e diretta da Coralie Fargeat, e per la sua protagonista, vincitrice domenica notte del Golden Globe per la Miglior attrice protagonista in uncommedia/musicale.“Come I Wonder Pictures siamo felicissimi per questo meritatissimo riconoscimento a, che in Theci ha regalato una performance straordinaria, emozionante e coraggiosa in cui èin grado di mettere in gioco tutta se stessa: il suo talento, il suo corpo, il suo vissuto personale”, ha dichiarato Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures,“Non me l’aspettavo, sono sotto shock in questo momento!”, ha raccontatonel suo discorso ufficiale di ringraziamento.