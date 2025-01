Ilrestodelcarlino.it - Strage di Crevalcore: a 20 anni dal disastro la memoria è divisa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Bologna), 7 gennaio 2025 – Un vagone ferroviario sventrato, impennato come un traliccio in un mare di nebbia nel silenzio della Bassa. Fu quello che trovarono i primi soccorritori sulla linea Bologna-Verona, vicino alla stazione di Bolognina, il 7 gennaio del 2005. Nelle ore successive, 17 corpi senza vita vennero allineati a pochi metri da quel groviglio di rottami, mentre altre 80 persone se la sarebbero cavata con pochi giorni di prognosi: sopravvissuti, fortunati, miracolati, scampati a una. Dopo vent’, in questa stagione la nebbia avvolge ancora la stazioncina di campagna, divenuta nel frattempo un accessorio turistico della Ciclovia del Sole, mentre la linea ferroviaria è stata raddoppiata e dotata dei più moderni sistemi di sicurezza. Perché, anche se l’unica colpa che la giustizia riuscì a indicare fu quella dei ferrovieri morti nello schianto, fu ben chiaro a tutti che il rischio di simili tragedie, nelle condizioni in cui si viaggiava, era sempre incombente, benché celato dalla confortevole definizione di errore umano.