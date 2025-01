Stile Veganuary | una scelta di vita che rende più sani

Leggi su .com

Life&People.it Eliminare dalla propria alimentazione la carne e tutti gli altri prodotti di origine animale, per 31 giorni consecutivi, è una challenge abbracciata da molte persone. Parliamo del, neologismo condiviso a livello globale che è risultato della crasi tra “vegan” e “january”: il mese di gennaio è da sempre protagonista di nuovi inizi, di nuovi propositi e di nuove sfide. Dunque, perché non scegliere questa in particolare? Non si tratta di un gioco temporaneo, bensì del tentativo di espandere gli orizzonti personali, abbattere o eventualmente ridimensionare preconcetti sul veganismo. A trarne beneficio potrebbero essere non solo ambiente e regno animale ma anche la nostra salute psico-fisica. Insomma le parole d’ordine sono consapevolezza, rispetto, salute, una concatenata all’altra.