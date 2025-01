Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Lazza escluso? "Vi giuro, non so cos'è successo": bordata contro Carlo Conti

Durante una tappa del suo tour a Mantova, il cantante- tra i grandi esclusi dall'imminente- ha sorpreso i fan con un annuncio che ha lasciato la platea di stucco. Seppur in modo informale, l'artista ha rivelato che un suo pezzo inedito, inizialmente destinato proprio alla kermesse che sarà condotta da, non farà parte della gara ufficiale. "Viraga, è una hit pazzesca, doveva andare aquest'anno ma poi non so cos'è.", ha scandito forse con un pizzico di polemica, parlando con entusiasmo del brano che è stato "rimbalzato" e che insomma non arriverà all'Ariston. Tuttavia, il cantante ha rassicurato i presenti, spiegando che la canzone non andrà persa: "Va bene, non fa nulla, la canterò lo stesso alla data 0 del tour", ha promesso.